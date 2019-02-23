Bakan yetiştiren vakıf

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimiz Yeniçağa ilçesinde yaptıkları çalışmalar ile devlet kademesinde önemli isimler yetişmesine de katkılan sunan Yeniçağa Ekrem Doğanay İlme ve Kurana Hizmet Vakfı, İsmail Doğanay başkanlığında faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf ile alakalı açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğanay, vakfın başlangıcının 1963 senesinde babasının Gerede’den Yeniçağa gelmesiyle başladığını ifade ederek, “Kuran kursu çarşıda eski bir binada başladı. 20 öğrenci ile 1965’den itibaren Yeniçağa’da yeni bir Kuran kursu binası yapıldı. 1967’ye kadar sürdü. 1977 senesinde devlet olarak faaliyet gösteren 1977 yılında bir hayırseverin Ankara’da saman pazarında 3 katlı bir otel binası Bahçelievler’de bir eski bina 4 daire karşılığında yenilendi. Bunları vermesiyle bir vakıf kuruldu. Ancak zamanla bu vatandaşımız evlatlığı varmış oğlu mahkeme neticesiyle Ankara’daki bütün yerleri bizim vakıftan geri aldı kendi üzerine tescil ettirdi, nihayet her ne kadar da vakıf da olsa Yeniçağa zayıfladı” dedi.

“8 SENEDİR YENİÇAĞA’DA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Zaman zaman geçirilen sıkıntılar sonucunda vakfın 1998 senesinde tamamen kapandığını söyleyen Doğanay ayrıca şunları söyledi: “2009 senesinde vakıf elemanları şahsıma gelerek Yeniçağa gelip babamın bıraktığı emaneti devam ettirmek için ısrarlı bir şekilde ricada bulundular. Biz de dedik ki vazifeden kaçınılmaz. 2009 yılında buranın vakıf başkanı oldum. 2 sene içerisinde Yeniçağalıları da hizmete dahil ederek bu binanın güçlendirilmesine, aşağıdaki binanın tadilatına başladık. 2 sene içerisinde son derece yıkık dökük olan 2 binamızı onardık. Tabi burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin ileri gelenleri bu işe gönül verdiler. Babamı da çok iyi bildikleri için babamın hatırına bu işi üstlendiler. 8 senedir Yeniçağa’da hizmetlerimiz devam ediyor, öğrenciler burada eğitim alıyorlar. Aşçılık Lisesi öğrencileri 5 sene burada yatakhaneden, yemekhaneden istifade ettiler. Şu an ki Kuran kursu öğrencilerinden hiçbir ücret almıyoruz ve Yeniçağa’dan bazen şahsi yardımları olanların yardımlarını da talebelere en güzel şekilde ulaştırıyoruz. Bu öğrencilerin gecelemeleri bize ait. Gidip kapı kapı para toplamayız, sadece senede 1 defa Ramazanlarda buraya ayrılmış zekatlar vardır. Yani vatandaş Ekrem Doğanay Vakfı diye ayırır, biz onları tahsil eder geliriz. Gitmezsek de darılırlar. Senelik ciromuz 250 bin lira civarında.”

“EDİRNE VALİSİ BİZİM BURANIN HAFIZIDIR”

Hafız sayılarının 8 senede 45 olduğunu söyleyen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğanay, “Hafız olan öğrencilerimiz için geniş katılımlı olarak birkaç kez burada gölün kenarında onların merasimini de yaptık. Düzce Valisi Ali Fidan Bey, Bolu Valisi Aydın Baruş Bey de katılmıştı. Vakfımız sadece öğrencilerle ilgili değil, aynı zamanda diğer konularda da aktif. Bilhassa Ramazanlarda 100 aileye iftar yemeği dağıtıyoruz. Bugüne kadar vakfımız aracılığıyla 3 bin öğrenci hafız olmuştur. Bunların içinde Türkiye’nin her yerinden; mesela Edirne Valisi bizim buranın hafızıdır, Nurettin Doğanay buranın öğrencisidir, yine Ankara’da savcıvekili Ramazan Dinç Bey var. Benim şöyle bir dua’m vardır. ‘Yarabbim ben bugüne kadar resmi görevi yaptım. Bundan sonra bana dinime hizmet etme şansı ver, böyle bir görevi nasip et.’ Böyle bir duada bulundum. Ankara’daydım, o ara 2 tane kardeşe üniversite okuyan onlara da 6,7 ay Kuran eğitimi verdim. Ve çok güzel de başarılı oldular. Sonra buradan bir davet gelince seve seve geldik ve bu görevi yaparken ibadet kastıyla yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 15:58