Haber: Gönül Olutürk

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte uygulanacak olan yeni sistemi açıklıyor. Bakan Yılmaz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut sistem TEOG en iyi sistemdi. Bir ihtiyaçtan dolayı değişti. Bu sınavın okul dışı kaynaklara öğrencileri yönlendirdiği şekilde algı vardı. Demek ki sistem okul dışı kaynaklara yönelmeyi artırmış olabilir.”

TEOG ile ilgili gelen şikayetleri dikkate almak zorunda olduklarını belirten Yılmaz ayrıca, “Herkes eksiklerde mutabık. Evi yakın olana imtiyaz tanınır diye bir şey yoktu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde öğrenci adresine en yakın okula yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Yeni sistemle çocukların ortaokula kaydettirildiği anda hangi liseye gideceği bilinecek. Ortaokul ile lise arasındaki bağı kurmuş oluyoruz. Yüzde 90'ın üzerindeki öğrenci için geçerli" diye konuştu.