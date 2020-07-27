​​​​​​​Bakan Ziya Selçuk’tan yeni açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs salgını nedeniyle bu eğitim-öğretim yılının büyük bir bölümü uzaktan eğitim olarak sürerken, yeni dönemde okulların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." dedi.

TEMEL DERSLER YÜZ YÜZE

"Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."

DERS SAATLERİ KISALACAK

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

TÜM ÇOCUKLARIN YARARLANMASI İÇİN

Bakan Selçuk, okulların açılmaması durumunda uzaktan eğitime devam edileceğini de söyledi: "Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA'ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA'ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz."

ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Edinilen bilgiye göre, eğitimin seyreltilmesi ve ortaya çıkacak derslik ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Yetkililer, her yıl ortaokuldan liseye 1 milyon 200 bin kadar öğrenci geçtiğini, okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile okula başlayan çocukların bu yıl liseye geçtiğini aktardılar. Bu nedenle, öğrenci sayısı 1 milyon 700 bine kadar çıkacak.