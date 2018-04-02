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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Bakan’a soruyoruz, bu iddia doğru mu?

    İlimizin dünyaca ünlü tabiat alanlarından birisi olan Abant için 2003 yılında devreye sokulan uzun vadeli gelişme planında alınan kararlardan bazılarının plandan çıkarılacağı ve parkta yeni yol çalışmalarının başlatılacağı iddia edildi

    02 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
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    Bakan’a soruyoruz, bu iddia doğru mu?

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Abant Tabiat Parkını Mudurnu ilçesine bağlayacak yeni bir yolun çalışmalarının başlatılması için bizzat Bakan Veysel Eroğlu tarafından talimat verildiği iddia edildi. İddiaya göre Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Milli Parklar Genel Müdürlüğüne talimat vererek, Abant çevresinden geçecek olan Abant-Mudurnu bağlantı yolunun yapıla bilmesi için 2003 yılında alınan kararın iptal edilmesini isteği öğrenildi.Bakan Eroğlu’nun, yeni yolun yapılması için Milli Parklar Genel Müdürlüğüne talimat vererek; 2003 yılında uzun devre gelişme planında yer alan, “Abant’ın korunması için tabiat parkı sınırları içerisinde kesinlikle yapı ve yol yapılmaması” ibaresinin kaldırılmasını istediği ve planın değiştirilerek hükmün kaldırılması talimatını verdiği kulaktan kulağa yayılmaya başladı.Şayet bu talimat yerine getirilirse Abant’ta yüz yılın ağaç katliamı gerçekleşecek. Bu iddiaya göre orman arazinin tam ortasından geçecek olan 8 kilometrelik yolun yapımı için 100 bin ağaç kesilecek.

     KÖYLÜLER YOLA KARŞILAR

    Yeni yolun yapılacağı güzergahın fay hattında bulunduğunun bilinen bir gerçek olmasından dolayı orman kesimi yapıldığında toprak kaymasına neden olacağını belirten yöre insanları Abant Palas Otel, Abant Evleri, Abant Tabiat Müzesi ve Abant Tabiat Camisinin bulunduğu bu alanda daha önceden yaşanan toprak kayması olduğu ve bu kurumların önlem alarak beton güçlendirme yaptığı iddiasında da bulundular. Abant Palace Oteli,Abant Tabiat Müzesi ve Abant Tabiat Camisinin yaklaşık 50 metre üstünden geçecek olan yeni yolun gelecekte büyük bir tehlikeye neden olacağını iddia eden köylüler yolun yapımına karşı çıkıyorlar.

     

    HAFTADA 50 ARAÇ GEÇER

    Abant Tabiat parkı girişinden Mudurnu ilçemize parka giriş yapmadan direktrafik akışını yönlendirilecek olan yeni yolun yaklaşık 8 kilometrelik bölümü park sınırları içerisinde kalacak. İlimizin en kaliteli ve sık çam ormanlarının içerisinden geçecek olan yolun yapılması ve hizmete girmesi durumunda haftada yaklaşık 50 aracın geçiş yapacağını belirten köylüler, “sadece bu araçlar için binlerce ağacın katledileceği” iddiasında bulundular.

    Bu iddialar ışığında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na iddiaları doğru olup olmadığını soruyor ve konuya ilişkin yapacağı açıklamayı bekliyoruz.

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