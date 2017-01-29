Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bakan Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaretti sırasında kaçak avcılıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Eroğlu, "Avcıları yakalayınca, varsa, bütün aracına gerecine el koyuyorlar. Orman Kanununu uyguluyoruz. Avlanma izni olmadan avlanmamaları gerekir diye düşünüyoruz sıkı bir takip var. Kaçak avcılardan ülkemizdeki doğal yaşamı ne pahasına olursa olsun korumak azmindeyiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hem kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz hem de her yıl doğaya yaklaşık 410 ton yem bırakarak yaban hayatını korumaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu, nesli tehlike altında olan türleri de ürettiklerini aktararak, "Kanatlıları üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150, 250 bin kanatlı hayvan, keklik, sülün gibi hayvanları üretip, tabiata saldık. Çok faydalı çünkü buğdayın düşmanı olan süne mücadelesinde keklikleri kullanıyoruz, onlar biyolojik mücadele yapıyor. Kuş göç yolları üzerinde bazı izinleri vermiyoruz. Vatandaş 'niye vermiyorsunuz?' diyor. Onların da yaşama hakkı var. Bütün canlıların yaşama hakkı var, bunları korumak da bizim vazifemiz. Biyolojik çeşitliliği korumak için Nuhun Gemisi Veri Tabanı'nı devreye aldık. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon türü kaydettik. Dünyada olmayan birçok türün de Türkiye'de olduğunu kayıt altına aldık. Sadece Türkiye'de bulunan başka yerde olmayan 3 bin 600 tür olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Türkiye'de çok büyük bir zenginlik var, biz bu zenginlikten şimdiye kadar istifade edemedik" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Eroğlu'na Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince sahlep ikram edildi. Bakan Eroğlu ve Ak Parti Bolu İl Teşkilatı hep birlikte son günlerin fenomen paylaşımı videolu evet çağrısı yaptı.