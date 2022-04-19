Bakan’dan Bolu’ya Müjdeler



Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamalarından önemli satır başları…

“Bolu İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrasında 290 milyonluk yatırıma ilave olarak 380 milyonluk bir yatırımı da Bolu’ya kazandırmış olduk. Dolayısıyla Bolu’daki yatırımlarımızı 680 milyona çıkartmış oluyoruz”

40 Okula güçlendirme yapılacak

Bolu’da 40 okulun güçlendirme çalışmaları 2022 yılı içerisinde bitecek.Gazipaşa İlkokulu’nun arsa problemi çözülen yerine 32 derslikli ilkokul yapımına karar verildi.Bolu’daki diğer tüm okulların onarımları için de 15 milyonluk ödenek Bolu’ya gönderilecek.Güçlendirmeden kaynaklı ikili eğitim gören tüm okullar bu yatırımlarla normal eğitime dönecek.

Kız öğrencilere pansiyon

Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon sorunu masaya yatırıldı. 100 kız öğrenci kapasitesi olan pansiyon yapımına karar verildi. Bolu Merkez Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyon problemi 150 kız öğrencilik yeni bir pansiyonla çözülecek.

Bolu’ya 7 yeni anaokulu

“Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde 3000 tane yeni ana okulu ve 40 bin yeni anasınıfını 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız.”

Bolu’da mevcut olan 21 anaokuluna ilave olarak, 7 yeni anaokulu yapma kararı alındı. Bolu Merkez’e 2 adet, Gerede’ye 1 adet, Taşkesti’ye 1 adet, Göynük’e 1 adet, Seben’e 1 adet anaokulu yaptırılacak. Bolu Merkez’e 16 derslikli özel eğitim anaokulu yaptırılacak.

Bolu’da bulunan Bilim Sanat Merkezi sayısı, şehir merkezde yaptırılacak olan merkezle birlikle 2’ye çıkartılacak. MTSK sınavlarının yapıldığı elektronik sınav merkezleri 5’e çıkartılacak. Gerede ilçene spor kompleksi yapılacak.

Bakan iftara katıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, toplantı ardından Bolu Valiliği tarafından mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına verilen iftara katıldı.