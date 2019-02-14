Bakan’dan, Bolu’ya patates darbesi

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu patatesinin ilimizde ekilmesinin yasaklanması olayı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karantina nedeniyle arasında Bolu’nun da bulunduğu 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığını bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Bakan Pakdemirli, aralarında ülkemizde en çok patates üretimi yapılan illerinin bulunduğu 25 ilde karantina kararı aldıklarını açıkladı. Patates Siğili, Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk, Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan hastalıkları nedeniyle bölgede dikim yasağı uygulandığı belirtildi.

YASAKLANAN BÖLGELER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, topraktaki hastalıklar nedeniyle ekim ve dikim yapılamayan bölgeler ile hayvan hastalığı nedeniyle riskli alan ilan edilen bölgeleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, “Ülkemizde ne kadar alanda hangi ürünlere dikim ekim yasağı uygulanmaktadır? Nedeni nedir? Hangi illerdedir? Yasaklama süreci ne kadardır? Ne kadar il, ilçede hayvan hastalığı nedeni ile riskli alan ilan edilmiştir? Hangi illerdedir? Kamu ve KİT kuruluşlarda arazi ya da besicilikte riskli alan ve arazi uygulaması bulunmakta mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

141 BİN DEKAR ALAN

Milletvekili Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ülkemizde karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141.650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, patates ekimi yasaklanan bölgelerde münavebe önerildiğini ve alternatif ürün eken üreticilere destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

HASTALI SAYISI ARTTI

Patates Siğili, Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk, Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan hastalıklarının karantina etmeni olarak değerlendirildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Söz konusu karantina zararlılarının kimyasal mücadelesi bulunmamakta olup, tek mücadele yöntemi karantina tedbirlerinin alınması, kültürel tedbirlerin uygulanması ve münavebe yapılmasıdır. Aksi takdirde hastalığın bulaşma ve yayılması devam etmekte ve tüm ekim alanlarına yayılarak ürün/verim ve kalite kayıplarına dolayısıyla önemli ölçüde ekonomik zarara neden olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi hastalığın konukçusu olan bitkilerin yetiştirilmesi yasaklanarak alternatif ürün ekilmesi teşvik edilmektedir. Yasaklama süresi bulaşık olan toprağın hastalıktan temizlenmesine bağlıdır” dedi.

YASAKLI 25 İLİN İSMİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon gibi illerdeki bazı bölgelerde karantina nedeniyle patates ekiminin yasaklandığını ifade etti. Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, kendilerine Bakan imzalı bir açıklamanın ve yasaklamayla ilgili hiçbir bilginin ulaşmadığını, patates üreticilerinin paniğe kapılmamasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 16:53