Bakan’dan dikkat çekici uyarı



Haber:Erdal Tanrıverdi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Marmara'daki corona virüsü salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Bursa'ya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya gelen Bakan Koca, temaslarına ilişkin valilikte basın toplantısı düzenledi.Sözlerine sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, vatandaşların da tedbirlere uymak için göstermesini rica ederek başlayan Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahın bulunmadığı vurguladı.

BİR KEZ DAHA UYARDI

“Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz, yayılmayı önleyerek kazanılır” diyen Sağlık Bakanı Koca, sözlerine “Bu ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada planladığımız gibi çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde, salgına karşı mücadelede gelinen noktayı hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa'daki çalışmamıza değerli valimiz Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladık. Kendisi, bildiğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri alıp uygulamaya koyan İl Hıfzıssıhha Kurulu'na başkanlık etmektedir. Sayın Vali Canbolat'a çabaları için mücadelemiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde devam etti.

İSTANBUL UYARISI

Konuşmasında İstanbullulara da seslenen Bakan Koca, “İstanbul'daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün, İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı'nı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak üzere gösterelim” sözleriyle açıklamasını noktaladı.