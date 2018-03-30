Haber: BMA
İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan beraberindeki İpekyolu Belediyeler Birliği Encümen üyeleri Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuşu ziyaret ederek İpekyolu Belediyeler Birliğinin çalışmaları hakkında kendisine bilgiler verdi.
Ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuştan destek sözü alan başkanı Kemal Kazan ve beraberindeki encümen üyeleri misafirperverliğinden dolayı Numan Kurtulmuşa teşekkür etti.
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