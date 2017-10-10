Haber: Kasım ŞAHİN

Mayıs ayında Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan resim öğretmeni Şenol Karakaya tarafından Gençlik ev Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yağlı boya tablosu yapılmıştı. Bu tablo Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Haftası dolayısıyla eski bakana verilen anlamlı hediye olarak dikkat çekmişti. Karakaya bu kez Bolu Valisi Aydın Baruş’a harika bir portre yaptı. Bu portre de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem tarafından Bolu Valisi’ne haftanın en anlamlı hediyesi olarak takdime edildi.