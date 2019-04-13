Bakan’dan teşekkür plaketi

Haber: Kasım ŞAHİN

Meslekte 25 yılını dolduran ve yeni göreve başlayan adliye ve cezaevi personelimize Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzasıyla teşekkür ve tebrik belgelerini takdim edildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Taner Gülşen, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, Bolu Cumhuriyet savcıları Alperen Ertürk ve Mehmet Emin Çıplak ile adliye ve cezaevi personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, mesleklerinde 15 yılını dolduran Adliye ile cezaevi personelini kutlayarak sağlıklı ve başarılı çalışmalar diledi.