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Düzce ve Akçakoca’da yol, köprü inşaatları ile liman alanında incelemelerde bulunacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, programları öncesinde Bolu Dağı’nda bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bakım ve İşletme Şefliği’ni ziyaret ettiler.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve kurum müdürlerinin karşıladığı Bakan Özlü ve Arslan, işletme şefliğinde çalışanlarla birlikte öğle yemeğini yedikten sonra Düzce ve Akçakoca’daki programları için ayrıldılar.