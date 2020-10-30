Bakanlık aşı için önceliği belirledi

Haber: N. Halid Altundal

Kış mevsiminin gelişi ile birlikte gribal enfeksiyona karşı uygulanacak aşı için çalışmalar devam ederken Sağlık Bakanlığı bir yandan da koronavirüs aşısı için çalışmalarına başladı. Ülkemizde 2021 yılı itibariyle uygulanmaya başlanması beklenen koronavirüs aşısı için Bakanlık tarafından e-Nabız kayıtlarına göre liste oluşturulmaya başlandığı öğrenildi.

Buna göre koronavirüs aşısı Çin’den 5 milyon doz getirilecek ve iki doz halinde uygulanacak. Öte yandan Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ve faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk denemesi Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapılan aşısı için ise ön bağlantıların yapıldığı belirtiliyor.

Koronavirüs aşıları grip aşısındaki öncelik grubundan farklı olarak genç ve sağlıklı kişilere uygulanacak. Aşıların daha önce denenmeyen 65 yaş üstü gruba risk almamak üzere ilk etapta uygulanmayacağı bildirilirken önceliğin sağlık personeli, polisler veya insan yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde çalışanlar olarak belirleneceği ifade ediliyor.