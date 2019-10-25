Bakanlık projeyi Bolu’da inceledi

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, pilot il olarak seçilen Bolu’da başlatılan Akıllı Ambulans Projesini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şerife Koçyiğit, Bolu 112 Başhekimi Dr. Olgu Küçan, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlık teknik ekibi tarafından proje değerlendirilerek proje hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) Projesi kapsamında Bolu 112 acil sağlık personeline ’Depo Modülü Eğitimi’ verilerek bilgiler güncellendi.