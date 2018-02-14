HABER:Ceylan Beykoz

İlimizde 183 adet tarımsal kalkınma, 4 adet sulama ve 2 adet su ürünleri kooperatifi, 4 adet yetiştirici birliği, 7 adet üretici birliği ve 1 adet orman kooperatifleri birliği bulunmaktadır. Tüm tarımsal amaçlı kooperatiflerin, üretici ve yetiştirici birliklerinin genel kurullarında Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri personelleri Bakanlık Temsilci olarak görev almakta, genel kurul toplantılarının kanun, ana sözleşme ve gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat yapılan eğitim ile ilgili açıklama yaparak “Genel kurullar kooperatiflerin en önemli ve en büyük organıdır. Genel kurullarda alınan kararların hukuki sonuçları ve bağlayıcılığı bulunmaktadır. Bu nedenle kooperatiflerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi olarak kooperatifçilik mevzuatına hakim, bu konuda eğitim almış kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Kooperatif genel kurullarında görev alacak personeller için Bakanlığımızca zaman zaman eğitim düzenlenmekte ancak ihtiyaca cevap verecek sayıda olmadığı için İl Müdürlüğümüzce bu eğitimin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca her genel kurul, kooperatif ortaklarının eğitildiği bir eğitim toplantısı olarak da değerlendirildiğinden kooperatiflerde görevlendirilecek bakanlık temsilcilerinin eğitimi kaçınılmaz olmuştur.” dedi.

Gerçekleştirilen Bakanlık Temsilcisi Eğitiminde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ve şube personelleri, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatifler ana sözleşmesinden yola çıkarak hazırladıkları sunumlarla birlikte genel kurullarda karşılaştıkları problemler ve çözümleri ile ilgili tecrübelerini paylaştılar.