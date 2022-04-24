Bakanlık ve belediye karşı karşıya

Haber: Ceylan Beykoz

Cuma gün akşamüzeri konuyu görüşmek üzere Bolu Belediye Meclisi olağanüstü gündem ile toplandı. Gerçekleşen oturumda mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Gazipaşa İlkokulunun bulunduğu arazinin Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylamada beklentilerin aksine Bolu Belediye Meclisi mülkiyeti kendisine ait olan arsayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis etmedi.

Oylamada CHP’li üyeler red, AK Partili üyeler kabul oyu kullanırken, Başkan Tanju Özcan ise çekimser oy kullandı. Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

“Ben meclis üyelerini etki altında bırakmamak için oy kullanmayacağımı ifade etmiştim. O yüzden çekimser oy kullandım. Demokrasiye inanan biri olarak ben belediye meclisimizin bu kararına saygı duyuyorum."

Geçtiğimiz hafta ilimizi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bahse konu araziye bakanlık tarafından 32 derslikli okul yapılacağını açıklamıştı. Başkan Tanju Özcan da okulun yeniden yapılması ve isminin değişmemesi durumunda arazi tahsisini yapabileceklerini söylemişti.