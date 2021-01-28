Bakanlık yatırım programına aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Seben ilçesine yapılacak yeni lise projesini yatırım programına dahil etti.

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Seben ilçesinde artan genç nüfus yeni bir lise ihtiyacı doğurdu. İlçeye yeni bir lise yapılması için 4 derslikli bir proje hazırlandı. Projenin yatırım programına alınması için gerçekleştirilen girişimler sonuç verdi.

LİSE PROJESİ YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’nün temasları neticesinde 4 derslikli lise projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı yatırım programına alınarak onaylandı. Projenin ihalesinin en kısa sürede gerçekleştirilip inşaatına başlanacağı öğrenildi.