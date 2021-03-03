Bakanlıktan işyerleri için genelge

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine İş Yerlerinin Çalışma Saatleri konulu genelge gönderdi. Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de; uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

Genelgede ayrıca, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.