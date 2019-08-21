Bakanlıktan Kritik Uyarı

HABER:Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün boyunca ilimizi etkisi altına alacak sağanak yağışlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Duru Yönetim Merkezi vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikelerine karşı önlem alması istendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu ve Karabük il genelinde kuvvetli (21 – 50 kg’m2), Bartın, Düzce ve Zonguldak il genelinde yer yer çok kuvvetli (51 – 75 kg/m2) olması beklendiğinden abi sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."