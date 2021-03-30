Bakanlıktan yüz yüze eğitim kararı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka artışlarının yaşandığı ülkemizde yeni alınan tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaparak eğitime dair durumu paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, “Eğitimde ‘yerinde karar’ uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır. Valilikler, İl Hıfzıssıhha Kurulları ile farklı bir karar almadıkça okullarımız mevcut durumlarını koruyarak yüz yüze eğitime devam edecekler” denildi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM VELİ RIZASINA BAĞLI”

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceği belirtilen açıklamada ayrıca, “Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.