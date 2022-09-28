Bakım hayati önem taşır

Haber:Erdal TANRIVERDİ

Araç bakımı ve sürücülerin güvenliği için Bolu sanayi sitesinde bulunan Şimşek Oto’nun Sahibi Mehmet Şimşek Araçların kışlık bakımları ile ilgili detayları anlatarak, “Kışlık bakım şoför için hayati değer taşır” diye konuştu. Şimşek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da soğuk kış günleri kapıya dayandı. Bu bağlamda başta gıda olmak üzere birçok alanda kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar şüphesiz en önemli alanlardan biri olan araç bakımı için bizleri ziyaret etmeye başladılar ”dedi.

“ANTİFRİZİ UNUTMAYIN!”

Kış bakımı yaptırırken araçlara antifriz konulması gerektiğini anlatan Şimşek, “LPG’li araçlarda su hortumlarının kontrol edilmesi lazım. Sertleşme olan hortumları değişmesi gerekiyor. Tam olarak kış gelmeden araç lastiklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Cam sularına antifriz konulması gerekiyor. Araçlarımızın ön cam silgilerinin bakım yapılması ve sağlam değilse değiştirilmelidir. Kışın aracımıza yapılabilecek bakımlar bunlardır. Kış için araçlarımızın bakımını yaptırırsak yolda kalmayız” şeklinde konuştu.

“KIŞ LASTİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Otomobilin bakımlarının titizlik ile yapılması gerektiğini ifade eden Şimşek, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Uzun yıllardır oto tamir ve bakım işleri ile uğraşıyorum. Bu meslekte uzun yıllarımızı geçirdik birçok konuda tecrübe edindik. Bu tecrübeler doğrultusunda söyleyebilirim ki kışlık bakım bir şoför için hayati değer taşır. Otomobili aldım bitti dememeliyiz. O otomobil de can taşıyoruz. Bakımlarını titizlikte yaptırmalıyız ki başımıza bir şeyler gelmesin. Kışlık bakım da öncelikle yağ ve su kaçaklarına dikkat etmeliyiz. Düzenli aralıklar ile bunlar kontrol edilmeli bir eksilme söz konusu ise mutlaka giderilmesi lazım ayrıca anlayamayacağınız bir durum olursa bir ustaya göstermek şarttır. Ön düzeneğe dikkat edilmesi lazım yine kış ayların da olumsuz bir durum da sizi kazaya daha da kötüsü bir felakete sürükleyebilir. Lastik bakımı yine bir araba için en önemli detaylardan biridir. Lastikler arabanın dışarı ile temas eden en önemli bölümüdür. Kış lastikleri daha düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuşu sağlar. Yine aynı şekilde kış lastikleri düşük sıcaklıklarda kısa fren mesafesi sağladığı için sizi birçok kazaya elverişli durumdan korur ve can kurtarır.

“LASTİKLER ARABAYI DEĞİL CANI TAŞIR”

“Kış lastiği almakla da bitmiyor tabi iş lastiğin yıpranmamış özellikle de dişlerinin yıpranmamış olması lazım. Şunu unutmayın lastikler arabayı değil canı taşır. Kış bakımlarının en önemli olanlarından biri de aküdür. Çünkü akü arabanın çalışmasının ilk aşamasıdır. Akü sağlıklı olmayan bir araba da birçok şeyde yarım çalışır veya hiç çalışmaz. Akü ile birlikte antifriz de önemli bir etkendir. Birçok antifriz türü ve markası vardır. Daha pahalı olan daha iyidir diye bir şey yok. Hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için üzerlerinde dereceleri yazar, o derecelere bakıp arabaya en uygun olanı koymalıyız. Bu durumun da takipçisi olup eksilmeleri veya o anki durumunu gözlemlemeliyiz.

“BAKIMI TAM YAPTIRIN YOLA EKSİKSİZ ÇIKIN”

Buradan sürücülerimize uyarımız aracınızın bakımını tam yaptırın yola eksiksiz çıkın. Şu parça da bizi götürürmüş daha bir süre idare edermiş gibi düşüncelerden vazgeçilmelidir. Çünkü bu can taşıyan bir araçtır. Yeri geliyor çocuğumuz, yeri geliyor eşimiz ile biniyoruz. Bu konularda taviz vermemiz lazımdır. Kış aylarında aracın çalışmadığı veya sıkıntılı olduğu durumlar ile sık sık karşılaşırız. Aracın çalışma sistemi önce akü de başlar, dediğim gibi akünün bakımını düzenli tuttuğunuz sürece bir sıkıntı olmaması muhtemel yine de arabada bir zorlanma söz konusu ise daha fazla arabayı yormamak ve zorlamamak lazım. Çünkü o an birçok sebepten kaynaklı olabilir. Yakıt gelmiyor olabilir, su olmayabilir, yağ olmayabilir, motor herhangi bir şekilde zarar almış olabilir. Bu yüzden zorlarsanız aracın eğer ufak bir sorunu varsa onu arttırma ihtimaliniz olur ”dedi.

Araçların kışlık bakımın püf noktalarına değinen Şimşek Oto bakım servisi sahibi Mehmet Şimşek araç bakımında yapılması gerekenleri bir bir sıralayarak vatandaşları kış bakımı konusunda mutlaka yaptırmaları konusunda uyardı.

1-KIŞ LASTİĞİ

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Aracınızın kış bakımını yaparken 4 lastiği de değiştirmelisiniz. Burada önemli olan lastik dişlerinin aynı derinlikte, yani 4 mm derinliğinde olması. Kış aylarında çıkacağınız yılbaşı tatilinde ya da şehir içi yolculuklarınızda kış lastiği kullanmanız ailenizin güvenliği için atmanız gereken önemli bir adım. Araçta bulundurmanız gereken kar zincirinin çapı kullanacağınız kış lastiğinin çap ölçülerine uygun olmalı.

2-ANTİFRİZ BAKIMI

Aracınızın radyatörlerindeki suyun donmaması için antifriz sıvısını kullanmalısınız. 0 derece ve altına inen hava sıcaklığında suyun donmaması için radyatör suyuna katılarak donmaları önleyen antifriz, aynı zamanda soğutma sistemini kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı korur. Antifriz pas ve tıkanıkları önlediği için yaz mevsiminde de kullanmanız gereken, otomobiliniz için faydalı bir ürün. Düzenli antifriz kullanımı ile soğutma sıvısı motor içerisinde daha rahat dolaşır ve daha düzgün bir soğutma işlemi gerçekleşir. Aracınızın periyodik bakımları sırasında antifriz değişimi de mutlaka yapılmalı.

3-SİLECEKLER VE CAM SUYUNU

Kış aylarında araçların yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarında silecek kullanımı her zamankinden daha çok oluyor. Bu nedenle kış bakımının önceliklerinden biri de cam sileceklerinin ve silecek suyunun kontrolü. Yaz aylarında çok sık kullanılmayan silecekler kuruyarak şekil bozukluğuna uğrayabilir. Yağmurda kullanılan bozuk silecekler işlevini tam olarak yerine getiremediğinden sürüş sırasında görüş alanınız daralabilir. Aşınmış cam sileceklerinizi, aracınızın modeline uygun bir cam sileceği ile değiştirmelisiniz. Aynı zamanda otomobilinizin cam suyu haznesinin dolu olduğundan da emin olun. Silecek suyuna koyacağınız antifriz camlardaki buğulamayı önler.

4-FARLAR

Havanın erken kararması, hava sıcaklığındaki ani değişimlerinden dolayı sis oluşması durumunda kış aylarında farlarınızı daha sık kullanırsınız. Hatta gündüz saatlerinde de görüşün azaldığı durumlarda farlarınızı açmanız gerekebilir. Aracınızın farlarında ve fren lambalarında bir arıza olmadığından emin olmalısınız. Aracınızda sis farı yoksa araç modelinize uygun bir sis farı da taktırabilirsiniz. Kış şartlarında toz, kar, çamur gibi faktörlerin farlarınızı engellemesine izin vermeyin. Aracınızın farlarınızın temizliği, aydınlatmanın sağlıklı olabilmesi için önemli. Farlarınız ile birlikte aracınızın iç aydınlatma ayarları da kış bakımı sırasında yapılmalı.

5-FİLTRELER

Aracınızda bulunan hava, yakıt ve kapı filtrelerinin de kış bakımına ihtiyacı var. Kışlık ve yazlık olmak üzere 2 farklı konumu bulunan hava filtresi kış konumuna alındığında, aracın motoru daha verimli çalışır. Motor etrafında ısınan hava motor içine alınarak aracın daha çabuk çalışması sağlanır. Kış şartlarında geç çalışan bir araba istemiyorsanız, hava filtresini gerekiyorsa değiştirin. Kış şartlarında deponuzdaki yakıtın borularda donma riski var. Bunun nedeni, yakıt filtresine giren suyun donmasıdır. Yakıt deponuzun yarısından fazlasını dolu tutmak ve yakıt deposuna ayda 1 kez buz önleyici koymak donmanın önüne geçecektir. Kışın araç içinde klima ve kalorifer ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle bakım sırasında polen filtresi değiştirilebilir, klima ve kaloriferin sağlıklı çalışması sağlanabilir.

6-GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN DİĞER DETAYLAR

Frenlerin eşit tutması gerekir. Bir tarafın daha baskın çekmesi havanın kuru ya da yağışlı olması fark etmeksizin tehlikeli kaymalar yaşanabilir. Aracınıza iyi bir cilalama yapmanız, kışın metal aksamda çürümelerin meydana gelmesini ve kirlerin araca yapışmasını önler. Soğuk motoru çevirmek için akü fazla enerji harcar. Kış bakımında kontrol ettiğiniz akünüzün şarjı zayıfsa şarj ettirin ya da eski ise yeni bir akü alın. Kaçaklara karşı egzoz sisteminizi kontrol ettirin. Yaz aylarında genişleyen V kayışını kış aylarında germeniz mümkünse gererek kullanmalısınız. Aksi bir durumda kayışı değiştirin. Arka camdaki rezistansın buğulanmalara karşı sağlıklı çalışması gerekir. Sorunluysa, rezistans onarılmalı ya da değiştirilmeli.

7-ARACIN KIŞ MALZEMELERİNİ HAZIRLAYIN

Aracınızda mutlaka kış hazırlığı yapmalısınız. Reflektör, el feneri bulundurmanız kış şartlarında yolda kalma durumlarında güvenliğinizi sağlar. Kış şartlarına uygun bir kış lastiği, kar zinciri, takoz, buz kazıyıcı, çekme halatı da olumsuz hava şartları baş gösterdiğinde ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler arasında. Kişisel ihtiyaçlarınız, battaniye, şarj aleti, mum, uzun süre dayanabilecek yiyecekler ve temiz su kış şartlarında yolda kaldığınızda yaşamsal anlamda büyük önem taşıyor.