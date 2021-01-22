Bakım onarım hizmeti alınacak

82 KALEM JENERATÖR 11 AYLIK PERİYODİK BAKIM VE GENEL BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
82 KALEM JENERATÖR 11 AYLIK PERİYODİK BAKIM VE GENEL BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: