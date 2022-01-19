Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği Ambulanslarına Ait Tıbbi Cihaz, Ambulans Arka Kabin, Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin, Yedek Parça ve İşçilik Dahil Periyodik Bakım ve Onarımı, Kalibrasyona Tabi Cihazların Kalibrasyonunun Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Bakım ve onarım hizmeti alınacak
BOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ AMBULANSLARINA AİT TIBBİ CİHAZ, AMBULANS ARKA KABİN, ÜST DONANIMLARININ VE SİSTEMLERİNİN, YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK DAHİL PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI, KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN KALİBRASYONUNUN YAPILMASI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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