Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği Ambulanslarına Ait Tıbbi Cihaz, Ambulans Arka Kabin, Üst Donanımlarının ve Sistemlerinin, Yedek Parça ve İşçilik Dahil Periyodik Bakım ve Onarımı, Kalibrasyona Tabi Cihazların Kalibrasyonunun Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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