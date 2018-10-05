Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde faaliyet gösteren yaklaşık 30 fırıncı isyan bayrağı çekti. Son aylarda, mazota, doğalgaza, elektriğe ve un fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı zarar ettiklerini dile getiren Oda Başkanı Abak, gazetemize yaptığı özel açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat ederek, 250 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmek fiyatının Bir lira 50 kuruşa çıkartılmasını istediklerini söyledi.

Fırıncı esnafının zor günler yaşadığını ve iflas durumuna geldiğini de belirten Murat Abak, “Bizlerde ekmek fiyatına zam yapmak istemiyoruz ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Son aylarda üst üste yapılan zamlar bizleri ekmeğe zam yapmaya mecbur bırakıyor. Bu şartlarda zararına satış yapıyoruz. Fırıncılar olarak, büyük market ve bakkallara ekmek vermeme kararı almıştık. Fakat, halkımızın en başta gelen gıda ihtiyaçlarının başında ekmek geldiği için bu eylemi yapmama kararı aldık. Fırıncılar, artan fiyatlar yüzünden kapısına kilit vurmak üzere. Bakanlığa yaptığımız zam talebimizin, kabul görmesini bekliyoruz. Bir çok ilde yapılan zamlar bakanlığın talimatıyla, geri çekildi. Sesimizi birilerinin duymasını bekliyoruz. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyoruz. Ekmek paramızın peşindeyiz” dedi.