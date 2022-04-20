Bakın emekli vatandaş neler söyledi neler!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir içerisinde elektrik, doğalgaz, benzin, motorin, LPG ve bir çok yiyecek ile içeceğe yapılan yüzde yüzlerin üzerinde yapılan zamların ardından Bolu’da yaşayan emekli vatandaşlar geçtiğimiz aldıkları bin 100 liralık bayram ikramiyelerine dört göze zam beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in zam yapılmayacağı açıklaması üzerine tepkiler de çığı gibi büyüdü. Emekli bayram ikramiyeleri 28-29 Nisan tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, Bolulu emekli vatandaşlar bakın neler söyledi;

“BİZE VERDİKLERİNİ DE ALSINLAR”

İsmini vermek istemeyen emekli vatandaşımız, “Kendi maaşlarını 20 bin liraya çıkarttılar. Memuru emekliyi düşünen var mı? Şimdi yatırımı onlara yapıyoruz 600 tane milletvekili 1 tane cumhurbaşkanına. Bize verdiklerini de alsınlar” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR EMEKLİ RAZI DEĞİL BUNA”

Hasan Erdoğan, “Ekmekliye acıyan yok ki! Emeklilere onu verdik diye şaha kalkıyorlar. Benim maaşım yüksek, ben kendim için konuşmuyorum, millet açlıktan ölüyor. Bin 100 lirayı hiç verme. Hiçbir emekli razı değil buna” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir diğer emekli vatandaşımız ise,“Bunlar adam ikramiye vermezler. Artırmazlar. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bu 100 lirayı verdiler. Ben CHP’li değilim. Bunlardan para çıkmaz. Bunların hepsi masal” ifadelerini kullandı.

Emekli Cengiz Bey, “Bu duruma göre normal. Hayırlısı neyse odur. Eskinden o da yoktu. Hiç vermese ne yapacaksın?” diye konuştu.

Kemalettin Gökmen, “Bu krizde bunu verdiyse şükrediyoruz. Ben bankadan maaşı zamanında aldığıma şükrediyorum. Ölene kadar reisciyiz” dedi.

Yüksel Ulaş, “bir simide muhtaç ettiler bizi!” diye tepki gösterdi.