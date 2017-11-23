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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Bakın kaç konut satıldı?

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, ekim ayında illerde satılan konut rakamlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde 122 Bin 882 konut satılırken, ilimizde 596 konut satıldı.

    23 Kasım 2017 Perşembe 11:55
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    Bakın kaç konut satıldı?

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20bin 906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12bin 130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7bin 258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

    DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2017 YILI EKİM AYINDA 7 357 KONUT SATILDI

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2017 yılı Ekim ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 233 konut, Sakarya' da 2 bin 20 konut, Düzce'de 663 konut, Bolu'da 596 konut ve Yalova'da 845 konut satışı gerçekleşmiştir.

    YABANCILARA 2017 YILI EKİM AYINDA 2 677 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 artarak 2 bin 677 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2017’de ilk sırayı bin 321 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 465 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 93 konut satışı ile Aydın izledi.

    ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARINA OLDU

    Ekim ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 528 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 344 konut ile Irak, 278 konut ile Azerbaycan, 154 konut ile Kuveyt ve 125 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, Kocaeli, Bölge

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