Bakın polis memurunun valizinden ne çıktı?

Haber: C. Kutay AYKAN

Diyarbakır Hazro İlçe Emniyet Amirliğinde Polis memuru olarak çalışan 32 yaşındaki Bayram Akyüz, Diyarbakır ilinden temin ettiği 121 kilo 200 gram toz esrar ile 1.84 gram esrar maddesini İstanbul’da satmak üzere yola çıktı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM otoyolunda yaptığı uygulamada polis memuru Bayram Akyüz’ün lüks aracını durdurarak narkotik köpeği Sezar’la birlikte araçta inceleme yaptı.

Yapılan aramada aracın bagajında bulunan iki valizin içerisinden 121 kilo 200 gram toz esrar ile 1.84 gram esrar maddesi ele geçirilirken, polis memuru gözaltına alındı. Narkotik Şube’de işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edilen polis memuru Bayram Akyüz, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.