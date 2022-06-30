Bakın şampuan içerisinden ne çıktı?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar hızla devam ediyor. Bolu NARKO ekibinin Doğu ilinden İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bir şahsın eşyaları arasında şampuan şişesine saklanmış, 2 parça halinde 88.5 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 18.71 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 parça haline 12.44 gram gelen Skunk maddesi ele geçirildi.

NARKO ekipleri tarafından göz altına alınan Kemal K. (36), ifadesinin alınmasının ardından, uyuşturucu madde ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.