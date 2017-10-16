Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu doğumlu, evli ve iki çocuk babası genç iş adamı Berkay Bakırcı, Bolu’da devam eden yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Ticari hayata ilk nasıl girdiğini ve hangi işle başladığını anlatan Bakırcı, “Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. İzmir’de taşeron bir firmada fabrika kontrol mühendisi olarak çalıştım. Aslında İzmir’den dönmeyi düşünmüyordum ancak ailemin isteği üzerine Bolu’ya döndüm. Ticarete atılmaya üniversite yıllarımda karar vermiştim. Bolu’ya geldikten sonra ilk olarak tanınmış bir makine mühendisi yanında işe girdim ve proje çalışmaları yaptım. Doğalgaz tesisatları ve ısıtma üzerine eğitimler aldım, kurslarına gittim. Daha sonra güneş enerji sistemleri yapan bir firmadan teklif geldi ve orada çalışmaya başladım. İşe iyice alışmış ve öğrenmiştim. Kararımı vermiştim, ilk maaşımla kendi işimi yapacaktım. Düşündüğüm gibi de ilk maaşımla pazar yerinin karşısında ilk dükkanımı tuttum ve güneş enerji sistemleri ile ilk işime başlamış oldum. Dükkanın pazar yerinin karşısında olmasından dolayı pazara gelen köylüler ile iyi ilişkilerimiz oldu. Birçok köyde çalışmalarımız oldu. Bir mühendisin evlerine gelip montaj yapması onların hoşuna gidiyordu. Bolu’ya doğalgazın gelmesine yakın sektör hakkında bilgileri olduğu için Düzce’den bir firma ile ortak işe girdim. Daha sonra Demir Döküm firmasının teklifi ile 2009 yılında Demir Döküm ana bayiliğini aldım. Bolu merkezinde ve Gerede ilçesinde bulunan firmalarımız ile Bolu’da doğalgaz sektörünün öncü firmalarından olarak hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Gıda sektörüne ilgim var”

Doğalgaz sektörü dışında gıda sektörüne de çok ilgisi olduğunu ve her zaman bir yatırımda bulunmak istediğini dile getiren Berkay Bakırcı, bu alandaki girişimlerini şu sözlerle anlattı: “İlk olarak bir avmde yaptığımız çalışma sırasında teklif geldi ve Pizza Pizza Franchise ile bu sektöre girmiş oldum. Ardından kendim bir marka oluşturmak istedim. Sektöre olan yoğun ilgimden dolayı da Lezize Gurme markasını oluşturdum.”

Bolu’nun markası

Lezize Gurme ile ilgili bilgiler veren Bakırcı, “Lezize markası Bolu’nun bir markası. Lezize markasını ilk oluşturduğumda Cadde AVM içerisinde açtık. Buradaki öncelikli amacımız insanlara, iş yerlerine küçük kaplar içinde sıcak ev yemekleri gönderebilmekti ve bunu da başardık. Bolu dışında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde Lezize Gurme Ev Yemekleri adıyla ikinci şubemizi açtık. Buradaki amacımız ise oradaki öğrencilere Bolu’ya özgü yemekleri tattırmak. 3. şubemizi ise Abant izzet baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi’nde bulunan Yaşam Merkezi içerisinde açtık. Burada ev yemekleri dışında pide, döner ve tava yemeklerini de menüye ekledik. Bolu’ya özgü sabah kahvaltımız da mevcut ayrıca. Şu an işlerimiz gayet güzel gidiyor. AİBÜ’deki yerimiz Bolu’ya yakışan güzel bir restoran, hem manzara hem hizmet kalitesi olarak” ifadelerini kullandı.

“Olumlu tepkiler alıyoruz”

Yaptıkları yatırımlar dolayısıyla çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten genç işadamı girişimlerin geldiği noktayı ise şu sözlerle ifade etti: “Henüz yatırımlarımız çok yeni olduğu için ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çalkantı sebebiyle istediğimiz verimi tam alamadık. Ancak aldığımız tepkiler çok iyi, insanlardan olumlu yorumlar geliyor. Bu nedenle ilerleyen süreçten umutluyuz. Açıkcası henüz çok reklam yapamadık. Ama bundan sonraki süreçte reklama daha çok önem vereceğiz. Amacımız bu markaları bütün insanlara duyurmak.”

“Bolulular sahip çıksın”

Lezize Gurme markasının Bolu’dan çıktığını ve insanların bunu bilmelerini istediğini belirten Bolulu iş adamı Bolu’dan ulusal bir markanın çıkmadığına eleştiri yaparak, “Bolu’dan çıkan çok marka yok ne yazık ki. Bolulu olmayıp Bolu’nun adını markalarla yaşatan birkaç kişi var sadece. Sağolsunlar onlar da. Bolu’dan neden bir yiyecek markası çıkmasın? Türkiye’nin özellikle batısından yüzlerce marka çıkıyor. Neden aşçıları ve yemekleri ile ünlü Bolu’dan bir marka çıkmasın? Boluluların Lezize markasına sahip çıkmalarını istiyorum. Bu marka ile Bolu’nun adını neden tüm Türkiye’ye duyurmayalım?” diye konuştu.

“Yapıcı yorumlarla destek olsunlar”