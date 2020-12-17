‘Bakkal avcıları’ yakayı ele verdi

Haber: N. Halid Altundal

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazan ilçesinde piyasaya sahte para süren kişilerin olduğunu tespit etti. Ankara Emniyeti tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kendilerini 'Bakkal avcısı' olarak nitelendiren çete üyelerinin aralarında ilimiz Bolu’nun da olduğu 10 ilde küçük esnaflar üzerinden piyasaya sahte para sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, elde ettikleri bilgilerle çete üyelerini Kazan ilçesinden Ankara'ya giriş yaptıkları sırada operasyon düzenleyerek durdurdu. Zanlıların araba ve üstlerinde yapılan aramada 306 adet 100 lira, 65 adet sahte 50 lira olmak üzere toplam 33.850 lira sahte para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin İstanbul, Afyon, Denizli, Muğla, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bolu, Konya gibi illerde sahte paraları piyasaya sürecekleri öğrenildi.