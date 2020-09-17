Bakliyat Köyünde hasat zamanı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Tarım Müdürlüğü önderliğinde Çamyayla Köyü Kadın Kooperatifi ve Demirciler Köyü Gelincik Kadın Kooperatifi ile Reis Bakliyat arasında sözleşmeli üretim modeliyle Bakliyat Köyü projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında ekimi yapılan Bombay fasulyelerin hasadına başlandı.

“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜN BEREKETLİ VE KAZANÇLI OLMASINI DİLİYORUZ”

Bolu İl Tarım Müdürlüğünden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda gerçekleşen Reis Gıda-Üretici işbirliği meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Göynük İlçemiz Çeşme Mahallesi'nde Bombay Fasulyemizin hasat çalışmaları başlamış olmakla birlikte Bombay Fasulye hasadına üretimin başından sonuna kadar çiftçilerimizin yanında yer alan İl Müdürlüğümüz de teknik elemanları ile katılım sağlamıştır. Çiftçimizin ürünün bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz. Proje için İlimizi tercih eden Reis Gıda'ya, proje ve pandemi süreci dahil olmak üzere özveri ile üreten ve üretmeye devam eden çiftçilerimiz ile teknik personelimize teşekkür ediyoruz.”

Bakliyat Köyünde, Bolu Merkez, Göynük ve Kıbrıscık ilçelerinde belirlenen noktalarda hasatların ekim aralığı, cinsler ve hava koşullarına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.