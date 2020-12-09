Bakü sokaklarını inlettiler

Haber: N. Halid Altundal

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü de büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Bolu 2. Komando Tugayı da Azadlık Meydanı’nda 10 Aralık’ta yapılacak askeri geçit törenine katılmak üzere Bakü’ye gitti. Kutlama töreni öncesinde son hazırlıklar yapıldı. Bakü’de caddeler Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Bolu 2. Komando Tugayı, tören için yapılan provalarda kortej halinde Bakü sokaklarında yürüdü. Bolu Komando Tugayı şehrin sokaklarında "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Her Şey Şehitler İçin" sloganlarıyla yürüyerek Ermenistan’a korku saldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 11:30