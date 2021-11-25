“BAL” gibi ceza!



Haber: C. Kutay Aykan

2020 yılında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün otoban üzerinde yaptığı yol kontrol sırasında yolcu otobüsü içerisinde şüphe uyundurması üzerine gözaltına alını ve bagaj içerisinde bulunan iki adet bal tenekesi içerisinde pet suyun içine konulmuş 4 parça içresinde 2 kilo 6 gram eroin, 2 parça halinde 824.94 gram metamfetamin ile yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Nusret Baki, yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Baki; “İyilik yapayım derken, başı böyle çirkin bir olay geldi. Yakalanmadan bir gün önce Van otobüs terminalinde tanımadığım bir kişi yanıma gelerek 50 lira karşılığında iki bal tenekesini İstanbul’a getirmememi ve akrabalarının kendisinden balları alacağını söyledi. Bende teklifi kabul ettim. İçerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilsem böyle bir işe kalkışır mıydım” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahekmesi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Nuret Baki’nin bu suçu işlediğine kanaat getirerek, önce bulunan uyuşturucunun eroin olması nedeniyle 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, mahkemede ki iyi hali nedeniyle bu ceza 15 yıla indirilerek, 40 bin lirada adli para cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baki, aldığı cezayı öğrenince; “50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım” açıklamasında bulundu.