Haber: Semih Baykal

İlimiz de toptan bal satışı yapan bir kişi, minibüsünü Gölyüzü Mahallesine park ederek gitti. Bir sonra aracına geri dönen bal satıcısı, minibüsün içindeki balların eksildiğini fark ederek, polis ekiplerine haber vermişti. Olay yerinde incelemeye yapan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlatmış ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etmişti. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen polisler, isimlerinin O.B ve B.B. olduğu öğrenilen şahısları yakalamıştı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardında Adliyeye sevk edilmişti. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.