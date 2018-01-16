Haber: Semih Baykal

İlimiz de toptan bal satışı yapan bir kişi, minibüsünü Gölyüzü Mahallesine park ederek gitti. Bir sonra aracına geri dönen bal satıcısı, minibüsün içindeki balların eksildiğini fark ederek, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemeye yapan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler hırsızların kimliklerini tespit etti. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen polisler, isimlerinin O.B ve B.B. olduğu öğrenilen şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ilk ifade de balları yemek için çaldıklarını söylediler. Ancak yapılan araştırmalarda şahısların balları marketlere sattığı öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.