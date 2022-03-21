Bal üreticileri çareyi elektrikte buldu!

Haber: Ceylan Beykoz

Bal üreticileri akla hayale gelmedik mücadele yöntemleriyle ayı zararlarına karşı koymaya çalışıyor. Karadeniz bölgesi genelinde sıkça karşılaşılan ayı zararları üreticiyi adeta canından bezdiriyor. Kıbrıscık İlçemizin Alemdar Köyünde Cuma deresi mevkiinde bal üreticisi Kenan Gülen’de ayı saldırısından nasibini aldı. Dere yatağı kenarına kurduğu arı kovanlarının etrafını demir direk ve tellerle çeviren Kenan Gülen, ayının kovanlarına erişimini engellemek istedi. Ancak telleri aşan ayı, üreticinin kovanlarını parçalayarak kovanlardaki balları yedi. Bal sever ayı, bal üreticisi Gülen’e milyarlarca lira zarara uğrattı. Üretici Gülen, dere yatağı mevkiinde kurulu olan kovanlarını korumanın yöntemini elektrikte buldu. Güneş enerjisi sayesinde kovanların etrafına elektrikli tel çeken üretici, ayıların kovanlara yaklaşmasını engelledi.

“ÜRETİCİLERİMİZ AYILARLA KARŞI KARŞIYA GELMEKTE”

Bolu İli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Ünalan, Gündem TV’ye konuşarak arıcıların ayı saldırılarından canlarının yandığı anlattı. Ayıların kovan başlarına özellikle üretici yokken geldiğini belirten Ünalan, “Bolu’daki ayılar meralarda serbest dolaşıp serbest büyüdükleri için kendi besin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle kovanlara saldırıyorlar. Kovanlarda ki balları ve peteklerin içindeki arı yavrularını yiyerek besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bolu ili ormanlarla kaplı, ayı çok fazla. Üreticilerimiz zaman zaman ayılarla karşı karşıya gelmekte” dedi.

“10.000-15.000 AMPER ELEKTRİK AYIYI CAYDIRMAYA YETİYOR”

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Ortadoğu Teknik Üniversitesi TEKNOPARK ile yapılan çalışmalar sonucunda işe yarar bir çözüm elde ettiklerini belirten Ünalan, “Ayı çiti ‘Elektrik Çiti’ temin ettik. Elektrik olmayan dağlık bölgelerde Güneş enerjisini kullanarak elektriği akülerde depoluyoruz. Böylelikle 24 saat arı kovanlarımız korunmuş oluyor. Elektriğin voltu sabit 12V amperi ise çok yüksek 10.000-15.000 amper elektrik ayıyı caydırmaya yetiyor. Ayı bu amperin yüksekliğini, bizim hissedemeyeceğimiz bir şekilde hissediyor.” diye konuştu.