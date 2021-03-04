Balaban’dan Özcan’a zam tepkisi

Haber: BMA

Bolu Belediyesi Kasım ayı Meclis bütçe görüşmelerinde dijital su sayacı abonelerinin kullanacağı suya yapılacak zam yüzde 20 olarak belirlenmişti. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla dijital su sayaçlarını kullanan abonelerin tükettiği suya yapılan yüzde 20 zamla ilgili konuşan Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, “AK Parti grubu olarak suya yapılan zammın özellikle dijital su sayaçlarına yapılması ve zorunlu saat değişikliğinin ise hukuksuz olduğunu belirttik. 1 Ocak’ta Tanju Özcan’ın yaptığı zammın Mart ayına ertelenmesini istemiştik. Pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı da bu sürenin 3 ay ertelenmesini öngören önergemize MHP’de destek verdi. Ancak CHP ve İyi Partili Meclis Üyelerinin red oyu vermesiyle kabul edilmedi” dedi.

“KARŞI ÇIKMIŞTIK”

Balaban, “Biz AK Parti Grubu olarak o gün yaptığımız itirazda bu kararın dijital su sayaçlarını kullanan vatandaşlara adeta bir ceza olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştık. Tüm çabalarımıza rağmen 1 Mart tarihine kadar ertelenen zam maalesef uygulanmaya konulmuş oldu. Artık dijital su sayacı kullanan aboneler suyu yüzde 20 daha pahalı alacaklar” ifadelerine yer verdi.

“İYİ PARTİLİ VE CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KABUL GÖRMEMİŞTİR”

Belediyenin pandemide vatandaşın sırtındaki yükü almak yerine daha fazla bir yük verdiğini belirten Balaban ayrıca, “Devletimiz vatandaşımızın ve esnafımızın üzerindeki yükü hafifletmeye çalışırken Bolu Belediyesi suya yüzde 20 zam yapıyor. Biz AK Parti grubu olarak bu zam kararının en azından yaşam şartlarının normale dönünceye kadar ertelenmesi talep ettik. Lakin bu talebimiz seçim döneminde; ‘Bolu’ya Türkiye’nin en ucuz suyunu içireceğim’ sözünü veren Tanju Özcan, İYİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri tarafından kabul görmemiştir” dedi.

“BAŞKAN GÖZÜNÜ BOLULU VATANDAŞIN CEBİNE DİKMİŞTİR”

Vatandaşların mekanik su sayacına geçişi adına zam uygulamasının uzatılması gerektiğini vurgulayan Burak Balaban, “Aralık sonrası gördük ki, Bolu Belediyesi vatandaşların mekanik saate geçişi konusunda yeterli duyuruyu yapamamış veya kasıtlı olarak yapmamıştır. %80 dijital su saati kullanılan Bolu’da bu zam gösteriyor ki; sevgili Başkan gözünü Bolulu vatandaşın cebine dikmiştir. Bütçede oluşacak muhtemel açığı su zamlarıyla kapatmanın hayalini kurmuştur. Bu durum Bolu için üzücü, vatandaşımız içinse büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu konuda hukuksal mücadeleye de başlıyoruz” diye konuştu.