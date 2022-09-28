Balaban’ın hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı arttı

Haber: Süleyman Kurt

Muhsin Balaban’ın babasının kullandığı araba Karabük’ün Eskipazar İlçesinde kaza yapmış kazada annesi Cemile Balaban yaşamını yitirmişti. Aynı kazada Balaban’ın babası ve kazaya karışan diğer araçta bulunan ikisi bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağında meydana geldi. A.D. sevk ve idaresindeki 78 AAT 180 plakalı otomobil, F.B. idaresindeki 14 AAP 920 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada C.B. (59), E.D (28), A.D. (6 Aylık), A.D. (53), A.A.D. (3), A.D. (62) ve F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen sonrası kaza mahalline ulaşan haber ekibi kaza yeri ve kaza zedeleri görüntüledi. Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hakimler Savcılar Kurulu İdari ve Mali İşler Müdürü Muhsin Balaban’ın annesi Cemile Balaban’ın cenazesi bugün Gerede Yeni Camide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe merkezine bağlı Dikmen Köyünde defin edilecek.