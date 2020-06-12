Baldızı ile tartışan genç linç ediliyordu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal caddesi üzerinde yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen çift ile baldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine genç adam baldızından ayrılarak eşini eve götürmek istedi. Çiftin evlerine gittiği sırada yanlarına giden ve kardeşinin eve gitmemesinde ısrar eden baldız ile eniştesi arasındaki tartışma büyüdü.

ÇEVREDEKİLER LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Çıkan tartışmayı gören yaklaşık 15 kişilik bir grup vatandaş, kadınları darp ettiğini düşündükleri genç adamı yere yatırarak linç etmek istedi. Bu sırada eşinin yanına gelen kadın ve diğer vatandaşlar genç adamı kalabalık grubun arasından kurtardı.

BALDIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşananların ardından çiftin evlerine gittikleri sırada olay yerinde bulunan baldız sinir krizi geçirerek ağladı. Kadının, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 13:26