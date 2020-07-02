Bali çeken genç panik yarattı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay Eskop Otel’in arka kısmında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan bir genç ağaçlık alana girerek gizli gizli bali diye tabir eden uyuşturucudan çekmeye başladı. Bu durumu fark eden çevredeki esnaflar ve vatandaş hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

Ayakta bile durmakta zorluk çeken ve ismi belirlenemeyen genç bekçiler ve asayiş ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılarak ekip otosuna bindirilip hastaneye kaldırıldı. Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen genç basın mensuplarına tepki gösterirken, ağaçlık bölgede yapılan aramada 2 adet boş bali tüpü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.