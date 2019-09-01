Balığa hasret sona erdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Denizlerimizde yeni av sezonu 1 Eylül akşamı Vira Bismillah denilerek açıldı. Onlarca tekne Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de denizlere açıldı. Sabaha kadar süren av sezonu bekleneni vermedi. Her yıl balık sezonu açılışında bol bol palamut balığı yakalanırken bu sezon da ise bir tane bile palamut avlanamadı.

Sezonun ilk açılışı nedeniyle denizlerimizde hamsi ve istavrit avlanırken, fiyatlarda ilgine nazaran yüksek oldu. Bolu Balıkçısı sahibi Cengiz Çetintaş, sezonun açılışı nedeniyle şunları söyledi; “Sezon beklediğimiz gibi olmadı. Her yıl balık sezonu açılışında kasa kasa palamut avlanırdı. Ama, havaların da sıcak olmasıyla palamut avlanamadı. Tek fark hamsinin hem iri hem de yağlı olmasıydı. Lezzetiyle nam salan hamsi ile istavritin kilosunu şu anda 25 liradan satmaya başladık. İleri günlerde hem balık çeşidi çoğalacak hem de fiyatlar düşecektir. İlk gün olmasına rağmen Bolulu vatandaşların balığa olan hasretlerini sonlandırdık” diye konuştu.