Balık israfının önüne geçilmesi lazım

Haber: Ceylan Beykoz

Sonbahar aylarında avlanarak pazarlarda satışa sunulan ve sofralarımıza gelen balıkların yüzde 35’i tüketilmeden israf edilerek çöpe atıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bu durumun önüne geçilmesi amacıyla uyarı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan uyarıda, “Dünya üzerinde avlanan balıkların %35’i, insan hatası ya da yetersiz soğutma sebebiyle tüketilmeden israf ediliyor. En azından evlerimizde balık israfı yapmamaya özen göstererek bu olumsuz duruma karşı koyalım” ifadelerine yer verildi.