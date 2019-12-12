Balık ölümleri TBMM gündeminde

Haber: N. Halid Altundal

Gerede’den Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı’nda deri fabrikaları atıkları nedeniyle toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yaşanan tabiat katliamının büyük yankı uyandırması sonucu harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fabrikalara 360 bin TL ceza kesti. Milyon liralık cirosu olan bölgenin en büyük şirketlerini barındıran Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesine kesilen 360 bin liralık cezanın şirket başına ortalama 12 bin lira cezaya tekabül etmesi çevre dostlarını ise bir hayli kızdırdı. Balık ölümleri ile ilgili tartışmalar devam ederken TBMM Çevre Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) gündemine taşıdı.

“BU VAHŞETE SEYİRCİ KALINAMAZ”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan yaşanan tabiat katliamına ilişkin yaptığı konuşmasında binlerce balığın can verdiğini gözler önüne seren görüntülerin korkunç olduğunu belirterek, “Halk sağlığına, doğaya, canlılara ve ekosisteme bu kadar mı hoyrat ve umursamaz yaklaşılır? Bu kadar mı sahipsiz bu canlılar? Bu vahşete seyirci kalınamaz. Bu görüntüleri görüp, seyirci kalmak bir katliama seyirci kalmaktır! Acilen detaylı bir soruşturma başlatılmalı. Ölen balıklardan ve sudan alınan örnekler ivedilikle incelenmeli. Bu vahşetin sebebi tespit edilerek sorumluları ortaya çıkarılmalı. Bu katliamın tekrarlanmaması için ‘gerçek’ tedbirler, ‘gerçek’ denetimler ve caydırıcı yaptırımlar görmek istiyoruz. Bölgenin rehabilitesi içinse acilen harekete geçilmeli” dedi.

CHP Milletvekili Bakan konuşmasının devamında ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

“1-Eskipazar Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılmasına dair inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? İnceleme ve soruşturma hangi aşamadadır ve elde edilen bulgular ve sonuç nedir?

2-Ölen balıklardan örnekler alınarak, ölüm sebeplerinin saptanması içi bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu araştırmalardan elde edilen sonuç nedir? Yapılmamaktaysa bunun sebebi nedir?

3-Balık ölümlerinin Bolu Gerede’deki deri fabrikaları atıklarının dereye bırakılması ve kimyasal atıklardan kaynaklanan zehrin barajda birikerek canlıların ölümüne sebep olduğu yönündeki bilgilerden hareketle; söz konusu fabrikalara yönelik hangi denetimler yapılmıştır? Bu denetimlerin sonucunda ortaya çıkan bulgular nelerdir? Hangi fabrikalara hangi cezai işlemler uygulanmıştır?

4-Bölgede bir daha bu şekilde balık ölümlerinin yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından alınacak tedbirler ve uygulanacak caydırıcı yaptırımlar nelerdir?

5-Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede kaç balık ölmüştür? Bölgenin rehabilitesi için hangi çalışmalar yapılacaktır?”