Balık ölümlerine böyle çare buldular

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gerede’den Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı’nda deri fabrikaları atıkları nedeniyle toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yaşanan tabiat katliamının büyük yankı uyandırması sonucu harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgedeki fabrikalara 360 bin TL ceza kesti. Yaşanan toplu balık ölümlerine çözüm bulmak isteyen çevre köyler harekete geçti. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan köylüler, ilimiz Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde beslemeye başladı.

Bulduk köyü muhtarı Ali İhsan Sarıkaya köylülerin yaklaşık 2 aydır çaydan yakaladıkları balıkları köydeki çeşmede beslediklerini ifade ederek, "Balık ölümlerinden sonra köylüler balıklar ölmesin diye köye getirip çeşmeye bırakmışlar. Sudaki oksijen oranı azmış, bu nedenle zaman zaman balık ölümleri oluyor” dedi.

Sarıkaya, çaydaki su temizlenerek balıkların yaşayabileceği hale geldikten sonra balıkları geri çaya bırakacaklarını belirtti.