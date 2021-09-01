Haber: Okay Özcan

1 Eylül’ün gelmesi ile birlikte denizlerdeki av yasağı kalktı ve 2021- 2022 balık sezonu açıldı. Balıkçılar Vira Bismillah diyerek aylar sonra ilk ağlarını denizlere bıraktılar. Bolulu vatandaşların hasretle beklediği balıklar, balık tezgahlarında yerini aldı. İlimize de taze balıklar gelmeye başladı. Şuan balık tezgahlarında yer alan balık ve fiyatları ise şu şekilde; İstavrit 25, barbun 40, çupra ve levrek 60, somon 50, alabalık tane 10 lira. Sezon yeni başladığı için henüz tezgahlarda bulunmayan balıklar var. Önümüzdeki günlerde çeşitler artacak. Hamsi ve mezgit gibi balık türleri de gelmeye başlayacak.

Balık sezonun başlaması ile ilgili değerlendirme yapan balıkçı İlhan Başaran “Bugün itibariyle balık sezonu açıldı çok mutluyuz. Aylardır bugünü bekliyorduk. Balıklar şuan ilimize Ereğli ve Marmara denizlerinden geliyor. Sezon Marmaradan başlar ondan sonra Karadenize doğru açılır.Önümüzdeki günlerde ilimize hamsi de gelecek, asıl hamsiye ise kar yağdığı zaman kavuşacağız. O zaman hamsi daha lezzetli olur. Balığın kulağına kar suyu düşecek” dedi.

Müsilaj balık sezonunu etkileyecek mi?

Başaran “Şuan, sezon yeni başladığı için etkileyip etkilemediği henüz belli değil. Denizlerde ne olduğunu bilmiyoruz hava sıcaklığı bir artıyor bir düşüyor. Henüz ortada netlilk kazanan bir şey yok. Balıklar tutulmaya başlasın, çıkıyor mu? çıkmıyor mu? önümüzdeki günlerde belli olacak. Denize uzak olduğumuz için şuan balık var mı yok mu bizde bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde herşey netlik kazanacak. İnşallah balık fiyatları düşerde millet nasiplensin” şeklinde konuştu.

Sezonun ilk balıklarından kediler nasiplendi

Sezonun ilk balıklarının tezgahlarda yer alması ile birlikte kediler balık tezgahlarının yanından ayrılmadı. Balıkçılardan taze balık almadan tezgahların başından ayrılmayan kediler, kimisi balıkçılar tarafından verilen, kimisini ise gizlice aşırarak sezonun ilk balıklarından nasiplerini aldılar. Bazı yavru kedilerin balığın ne olduğunu bilmeden, balıklarla oynamayı tercih ettiler.