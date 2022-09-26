Balık tezgahları palamutla doldu taştı

Haber: Süleyman Kurt

Bu hafta pazarda sebze ve meyve fiyatlarında büyük artış gözlemlenirken, iri palamutun tanesi 70 ila 40 lira arasında satılıyor. Hamsinin kilosu ise 50 lira. Bolu pazarının en pahalı ürünü ise 25 lira ile sivri biber oldu. Dolmalık biber ise 20-25 lira arasında değişiyor.

ZAM GELECEKMİŞ NE YAPALIM?

Bazı vatandaşlar geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek; “Dedik bir balık yiyelim. Kırmızı et kurbandan kurbana. Beyaz et, tavuk etini ise zaman zaman yiyebiliyoruz. Ona da zam gelecekmiş, gelsin. Ne yapalım? Biz de ona göre ayarlarız işi. Hayat pahalı olsa ne olacak? Yarım kilo alırız. Bir kilo alırız. Yeriz ama memleketimize Allah huzur versin” diyerek kendini teselli etmeye çalıştı.

İNSANLARIN ALIM GÜCÜ AZ

Lahana satıcısı bir esnaf ise: “Fiyatlar geçen seneye göre normal. 30 – 40 lira arasında büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Ama insanların alım gücü enflasyondan dolayı az. Mesela bize mazot lazım. Biliyorsun 2 sene mazot beş liraydı. Şimdi 23 lira. Yani aldığımız her şeyi 4’le yada 5’le çarpıyoruz. Çiftçinin hali zaten bitik, çiftçi ölü” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ HAKLI ESNAF DERTLİ

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ise çiftçinin giderlerinin arttığını belirterek, “Vatandaş haklı. Ucuz olan ne var? Esnaf da dertli. Hep kalıplaşmış sözleri kullanmak istemiyorum. Hep işte mazotu, şu para, poşet, şu para. Yani giderler arttı. O yüzden tabii ki fiyatlar yüksek. Ucuz desem yalan söylerim” dedi.

BOLU PAZARI BİRAZ DAHA UCUZ

Bolu pazarının marketlere göre daha ucuz olduğunu belirten Altındal, “Günün şartlarına göre fiyatlar pahalı değil. Yanlış anlamayın. Belki size çok pahalı geliyor. Mesela domatesi 8 lira yazmış arkadaş. Yarına ne olacağımız belli mi? Bizde sebze, meyve günlük piyasası olan ürünler. Yani yarın ne olacağımız belli değil. Bugünkü piyasa şu an pazar ucuz.”

“Şimdi herkesin iyi kötü tarlasında mahsulleri var. O yüzden ucuz yani. Ama bir ay sonra da domates seraya girecek. Her şey zamanında güzel. Şuan domatesteki zevki iki ay sonra bulamazsınız.”

VATANDAŞIMIZ BİLİNÇLİ

“Vatandaşımız bilinçli alışveriş yapıyor. Yaz sezonunun son dönemleri geliyor. Şimdi menemen domatesini vatandaş aldı. Alsın şimdiden yapsın. Salçalık biberini aldı. Turşuluk kornişon salatalığını alıyor. Barbunyasını aldı. Vatandaş da zaten bilinçli alışveriş yapıyor.

ESKİDEN VATANDAŞ ÇUVALLA ALIRDI

“Eskisi gibi değil. Eskiden mesela çuvalla, alırdı. Şimdi yarım kilo, gramla, taneyle, vatandaş da artık bilinçli. Günlük alayım diyor. Taze alayım diyor. Ama tabii ki Türkiye genelinde sıkıntı var yani. Hepimiz bu gemideyiz. Allah yardımcımız olsun”dedi.