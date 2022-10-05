Balık yaşamayan gölün suyu içilir mi?

Yarışmadan bir gün önce göle yüksek miktarda kimyasal madde içeren balık yemi atıldığını belirten yerel sportif olta balıkçıları, “100 den fazla sportif olta balıkçısı yarışmaya katılıyor. Yarışmaya katılan 30 kadar takım var. Her takım 80-100 metre aralıklarla göl etrafına konuşlanarak seçtiği bölgeye 100 kilo özel karışım içeren kimyasal madde ile zenginleştirilmiş yem bırakıyor. Takım başı 100 kilo yem üç tonun üzerinde bir yabancı maddenin göle aynı anda bırakılması demek. Ölümlere göle kontrolsüz ve anlamsız şekilde atılan yemlerin neden olduğunu düşünüyoruz” iddiasında bulundular.

BOLUNUN İÇME SUYU;

İlimizin içme suyunun karşılandığı su havzası olan Gölköy Baraj Gölünde yaşanan balık ölümleri balık yaşamayan su içilir mi? Sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin olarak Bolu Belediye Başkanlığı da harekete geçerek Gölköy rezerv alanından gelen sudan alınan numune sayısını iki katına çıkartırken, numune alma süresini ise yarı yarıya düşürdü. Her saat tahlil yapılmaya başlanan suyun sürekli kontrol altında tutulduğu açıklandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın konu hakkında bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

YARIŞMA HALA SÜRÜYOR;

2 Ekim’de Gölköy Baraj Gölü’nde başlayan Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması balık ölümlerine rağmen halen devam ediyor. Merkezi Ankara’da bulunan ASOF Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmaya değişik illerinden 29 Takım ve 110 sportif olta balıkçısı katılım sağlıyor. 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA 2022) Etkinlikleri kapsamında ASOF tarafından düzenlenecek olan yarışmada yakalanan balıklar yetkililerce değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu uygun bulunanlar Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na üretimde kullanılmak üzere anaç balık olarak nakledilecek.