Balık yavrusu salındı



HABER:Aysun Beykoz

Bakanlık tarafından yürütülen 1985-A040220 numaralı balıklandırma projesi gereği, 2019 yılı yatırım programında da yer alan Bolu'daki göl ve göletlere salınmak üzere Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde üretilen sazan balığı yavruları getirildi. İle getirilen balık yavrularından 40 bini Yeniçağa Gölü'ne salınırken geri kalan balık yavruları ise Bolu il sınırları içinde yer alan 37 farklı noktadaki göl ve göletlere salınmak üzere görevlilere dağıtıldı. Yeniçağa Gölü'nde düzenlenen balık salım törenine, Bolu Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyon Başkanı Mustafa Serkan İnanç, Yeniçağa Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Suna Güncan ile vatandaşlar katıldı.