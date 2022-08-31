Balıkçılar “Vira Bismillah” diyor

Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile balık avı sezonunun açılacağı tarihi açıkladı.

DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Denizlerde 1 Eylül’de sona erecek olan avlanma yasağının kalkmasına kısa bir süre kala balıkçılar ağ ve teknelerinin bakımını sürdürüyor. Akdeniz'de ise yasak, 15 Eylül'de bitecek. Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de balıkçılar ağlarını suya bırakacak.

1 Eylül’de denize açılmaya hazırlanan Rize’deki balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak son hazırlıklarını yapıyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren balıkçılar, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Bu yıl denizden umutluyuz. Nasip olursa yakında denize çıkacağız. Umutlarımız büyük. Bu yıl palamut ve çinekop çok gözüküyor. Hazırlıklarımızda ağımızın tamirini yapıyoruz. Ağ tamiri uzun sürdüğünden dolayı kalabalık çalışıyoruz. Bundan dolayı da erkenden başlıyoruz. Bizde sezon bitmiyor. 7 ay boyunca çalışıyoruz. Bizim için tatil yok. Çok olursa fiyatlar uygun olur diyorlar. Ucuz olsun ki halkımız balık yiyebilsin" dedi.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Av yasağının biteceği Eylül ayı itibariyle balık sezonu başlamış olacak. Eylül ayında yağmur suyunu alan palamut irileşir ve bollaşır. Bu sayede en lezzetli haline ulaşır. İzmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı en güzel eylül ayındadır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç eylülde gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz balıklar.

BALIK BOYUTLARI NE OLMALI?

Hamsi 9, sardalya 11, istavrit 13, palamut ise 25 santim ve üstündeyse satın almak gerekiyor. Bu boyun üzerindeki büyük balıklar tutulmalıdır. Küçük balıklar avlanılmamalıdır. Tüketicilerin tezgâhtaki küçük balıkları almaması yönünde uyarılması ile yanlış avlanmanın da önüne geçilmesi bekleniyor.

BALIK FİYATLARI NE KADAR OLUR?

Balıkçılar, bu sezonda satışlarında artış bekliyor. Balıkçılara göre, bu yılki yasakların kalkmasıyla satışlar artacak ancak fiyatlarda çok büyük oranda düşüş olmayacak. Masraf ve maliyetler nedeniyle bu yıl geçen yılın fiyatları olmayacağı açıklandı. Satışlar artar, tezgâhta çeşit çoğalır ama fiyatlarda çok azalma olmayacağı ifade ediliyor. En çok satan balık mevsim balığıyla palamut, hamsi, istavrit olması beklenirken ekim aylarında ise çinekop, sarı kanatın tezgahlardaki yerini alacağı belirtildi. Bu yıl, en ucuz balığın küçük balık olacağı en ucuzunun kilosunun ise 50 lira olacağı belirtiliyor.

BOLU BALIĞA HASRET KALDI

Bolu’da balık tezgahında çalışan İlhan Başaran, Bolulu vatandaşların bir yıldır deniz balığına hasret kaldığını belirterek; “Yarın itibariyle inşallah tezgahlarımız çeşit çeşit deniz ürünleriyle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda palamut az bulunuyordu. Yaptığımız araştırmada bu sezon palamut balığının bol olduğunu öğrendik. İnşallah bu sezon Bolulu vatandaşlar deniz ürünlerine doyacak. Yarın balık sever herkesi tezgahlara bekliyoruz” dedi.