Haber: Ceylan Beykoz
Göztepe: 1 - Balıkesirspor: 1
Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay, Bahtiyar Birinci, Soner Maraş
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 87 Soner Dikmen), Lokman Gör, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Halil Akbunar (Dk. 76 Murat Akın), Gosso, Tayfur Bingöl, Sandro, Segbefia (Dk. 60 Hakan Barış), Jahovic
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Glumac, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+4 Cüneyt Köz), Eray Ataseven, İshak Çakmak, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 77 Abdulkadir Özgen), Burak Çalık, Bekamenga
Goller: Dk. 73 Jahovic (Göztepe), Dk. 90 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 İshak, Dk. 66 Bekamenga, Dk. 88 Okan Alkan (Balıkesirspor), Dk. 67 Emre Can Coşkun, Dk. 70 Gosso, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl (Göztepe)
Göztepe'de Jahovic'in 44. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Atilla Özmen kurtardı.
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